Президент США Дональд Трамп заверил, что он напряженно работает над содействием урегулированию украинского конфликта. Об это он заявил на выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».
При этом глава Белого дома в очередной раз напомнил, что украинский конфликт станет уже девятым по счету, который ему предстоит урегулировать. Также Трамп добавил, что противостояния на Украине не началось бы, если бы он был президентом.
Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп настаивает на подписании мирных договоренностей между Россией и Украиной в ходе пышной торжественной церемонии, приуроченной к окончанию боевых действий.
До этого в России напомнили, что подписывать соглашение, которое будет невыгодным для Москвы, никто не станет.