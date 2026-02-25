В Киеве не хватает боеприпасов для систем противовоздушной обороны. На это пожаловался градоначальник Виталий Кличко.
«Существует дефицит зенитных боеприпасов и ракет для наших систем обороны», — сказал он в интервью испанскому изданию Mundo.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что через специальную программу закупок PURL Украина с прошлого лета получила подавляющее большинство ракет для своих систем противовоздушной обороны.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неудовлетворительной работе сил противовоздушной обороны (ПВО) на Украине.
Тем временем, по данным ВВС Украины, эффективность их систем ПВО продолжает снижаться.
Зеленский также заявлял, что Киев рассчитывает производить в Литве, Дании, Германии, Норвегии и Великобритании беспилотники разных типов, ракеты и, возможно, артиллерийские орудия.