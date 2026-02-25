Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащего из Хабаровского края

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, младший сержант, известный под позывным «Фаер», проявил исключительное мужество и самоотверженность при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. За спасение раненого товарища и стойкость, проявленную в экстремальной ситуации, он награждён ведомственной медалью «За боевые отличия», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий ВВО младший сержант с позывным “Фаер” из Хабаровского края под ударом дронов спас раненого товарища и вынес его из-под огня», — говорится в сообщении.
Младший сержант «Фаер» вместе с товарищем с позывным «Космос» выдвинулись в назначенный район для выполнения боевой задачи по штурму позиций противника. Внезапно группа попала под массированный налёт вражеских FPV-дронов. Действуя мгновенно и хладнокровно, Богдан точной стрельбой из автомата уничтожил два приближающихся беспилотника, что позволило бойцам укрыться в ближайших кустах.
Однако один из сброшенных боеприпасов разорвался в непосредственной близости. «Космос» получил тяжёлое ранение ноги, а самого «Фаера» контузило. Несмотря на продолжающуюся угрозу повторных ударов с воздуха, младший сержант не оставил боевого товарища. Подхватив раненого, он на себе перенёс его в безопасное место, где можно было оказать первую помощь.
Благодаря внутренней решимости, силе духа и верности воинскому долгу, «Фаер» сумел преодолеть опасный участок и спасти жизнь сослуживца.
