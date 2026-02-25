Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащего из Хабаровского края

Однако один из сброшенных боеприпасов разорвался в непосредственной близости. «Космос» получил тяжёлое ранение ноги, а самого «Фаера» контузило. Несмотря на продолжающуюся угрозу повторных ударов с воздуха, младший сержант не оставил боевого товарища. Подхватив раненого, он на себе перенёс его в безопасное место, где можно было оказать первую помощь.