21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем

Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА. 24 — над территорией Брянской,️ 14 — над Смоленской областями, по три — над территорией Тульской и Орловской областей, а также по одному над Курской, Калужской, Белгородской областями и над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.