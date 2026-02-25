Ричмонд
21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Крым отражена силами противовоздушной обороны России. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и три — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА. 24 — над территорией Брянской,️ 14 — над Смоленской областями, по три — над территорией Тульской и Орловской областей, а также по одному над Курской, Калужской, Белгородской областями и над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне ВСУ трижды пытались ударить по Крыму. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем, а вечером — еще восемь.

