21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и три — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА. 24 — над территорией Брянской,️ 14 — над Смоленской областями, по три — над территорией Тульской и Орловской областей, а также по одному над Курской, Калужской, Белгородской областями и над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне ВСУ трижды пытались ударить по Крыму. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем, а вечером — еще восемь.