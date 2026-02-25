Украинское командование направило в атаку в Сумской области подразделение, укомплектованное дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
Речь идёт о личном составе 225-го отдельного штурмового полка, которого использовали для «мясного штурма» в районе села Андреевка.
Атака была пресечена огнём российских подразделений. Боевая группа противника полностью уничтожена комплексным огневым поражением.
Ранее сообщалось, что расчёт РСЗО «Град», служащий в составе группировки войск «Север», нанёс удар по скоплению пехоты ВСУ на сумском направлении.
22 февраля бойцы «Севера» ликвидировали группу отдельного штурмового полка ВСУ «Арей» под Сумами.