Силы ПВО за ночь сбили над Россией 69 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 24 беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 18 БПЛА сбили над Крымом, 14 — над Смоленской областью, по три — над акваторией Черного моря, Тульской и Орловской областями, по одному — над Курской, Калужской, Белгородской и Московской областями.

Источник: РИА "Новости"

В Орловской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. В Брянской и Тульской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

