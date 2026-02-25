Силы ПВО за ночь сбили над Россией 69 БПЛА

В Орловской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. В Брянской и Тульской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше