В Европарламенте раскрыли, кто будет определять повестку мирных переговоров России и Украины

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна надеяться на поспешное возобновление переговоров с Москвой. Дело в том, добавил дипломат, что период конфликта пошел России на внутреннее сплочение. Он заявил, что страна очистилась от тех граждан, которые были неискренни в отношениях с Родиной.