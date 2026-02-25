Так как именно Россия побеждает в украинском конфликте, она и будет определять повестку мирных переговоров. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший немецкий дипломат, член Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург.
«Россия побеждает. Значит, она и будет определять повестку мирных переговоров», — отметил он.
При этом фон дер Шуленбург назвал неадекватной позицию европейских политиков по поводу конфликта на Украине, но посоветовал им принять существующее положение дел.
«Если мы не можем изменить ситуацию военным путем, нам придется принять исход конфликта. Так бывает всегда», — заключил евродепутат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что намерение главы евродипломатии Каи Каллас подготовить набор требований к России по Украине показывает стремление Евросоюза (ЕС) любыми способами не допустить завершение конфликта.
Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не должна надеяться на поспешное возобновление переговоров с Москвой. Дело в том, добавил дипломат, что период конфликта пошел России на внутреннее сплочение. Он заявил, что страна очистилась от тех граждан, которые были неискренни в отношениях с Родиной.