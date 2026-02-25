Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 69 беспилотников ВСУ над территорией России

Больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области, где сбили 24 беспилотника.

Напомним, во вторник, 24 февраля, в Министерство обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, а также 380 беспилотников.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российские средства ПВО за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами РФ. Все произошло в период с 20:00 до 23:00 по мск в понедельник, 23 февраля.

Кроме того, в ночь на понедельник, 23 февраля уничтожили 152 беспилотника украинской армии над регионами России и акваторией Азовского моря.