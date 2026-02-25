Силы ПВО за ночь уничтожили 69 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Министерство обороны РФ.
Больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области, где сбили 24 беспилотника.
Напомним, во вторник, 24 февраля, в Министерство обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, а также 380 беспилотников.
Ранее в военном ведомстве заявили, что российские средства ПВО за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами РФ. Все произошло в период с 20:00 до 23:00 по мск в понедельник, 23 февраля.
Кроме того, в ночь на понедельник, 23 февраля уничтожили 152 беспилотника украинской армии над регионами России и акваторией Азовского моря.