Боевики ВСУ применяют мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера: как российские войска справляются с ними

ВСУ начали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ начали использовать мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Российские военные обнаруживают и борются с ними также, как и с бесплиотниками. Об этом РИА Новости сообщил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

«Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — сказал Садовник.

Как отметил собеседник агентства, российские войска используют для поиска таких мин и их обезвреживания те же методы, что и для дронов. Поскольку их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.

Ранее сообщалось, что некоторые подразделения ВСУ начали использовать роботов из-за нехватки личного состава на фоне огромных потерь.

Также стало известно, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского используют на красноармейском направлении в ДНР запрещенные фосфорные боеприпасы.

