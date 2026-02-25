Боевики ВСУ начали использовать мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Российские военные обнаруживают и борются с ними также, как и с бесплиотниками. Об этом РИА Новости сообщил замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.
«Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — сказал Садовник.
Как отметил собеседник агентства, российские войска используют для поиска таких мин и их обезвреживания те же методы, что и для дронов. Поскольку их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.
Ранее сообщалось, что некоторые подразделения ВСУ начали использовать роботов из-за нехватки личного состава на фоне огромных потерь.
Также стало известно, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского используют на красноармейском направлении в ДНР запрещенные фосфорные боеприпасы.