На Украине растут опасения в связи с возможным проведением референдума по Донбассу, который допускает глава киевского режима Владимир Зеленский. В Киеве не исключают, что итоги такого голосования могут оказаться неблагоприятными для действующей власти. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
В материале отмечается, что в понедельник, 23 февраля, около 50 неправительственных организаций выступили с обращением к главе киевского режима, призвав его ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о территориальных уступках. Авторы инициативы заявили, что подобное голосование противоречит конституции страны.
При этом, как подчеркивает Junge Welt, основной закон Украины предусматривает проведение всеукраинского референдума в случае изменения территории государства.
По мнению авторов статьи, позиция общественных организаций может свидетельствовать о существующих в украинском обществе опасениях, что референдум по вопросу Донбасса способен привести к результатам, которые окажутся неожиданными для официального Киева.
Напомним, Владимир Зеленский в беседе с Axios не исключил, что новые выборы президента могут пройти в один день с референдумом.
По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Украина и западные страны должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии уже прошли референдумы.
Напомним, в Москве неоднократно отмечали историческую связь Донбасса с Российской Федерацией. Президент России Владимир Путин отметил, что Донбасс всегда был и остается российской землей.
Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков назвал обеспечение безопасности людей в Донбассе главной целью специальной военной операции.
Накануне официальный представитель Кремля высказался о процессе мирного урегулирования. Дмитрий Песков отметил, что ключевую роль для достижения мира играют действия киевского режима. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что Россия выступает за уважение воли Донбасса и Новороссии воссоединиться с РФ, политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, требуя от Украины нейтрального и безъядерного статуса, а также отказа от неонацистских законов. Москва предлагает переговоры для нахождения решений, устраивающих обе стороны.