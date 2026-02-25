Накануне официальный представитель Кремля высказался о процессе мирного урегулирования. Дмитрий Песков отметил, что ключевую роль для достижения мира играют действия киевского режима. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что Россия выступает за уважение воли Донбасса и Новороссии воссоединиться с РФ, политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, требуя от Украины нейтрального и безъядерного статуса, а также отказа от неонацистских законов. Москва предлагает переговоры для нахождения решений, устраивающих обе стороны.