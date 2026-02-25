Военное командование Украины бросило в новый «мясной штурм» в Сумской области дезертиров и насильно мобилизованных. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах России.
Как отмечают собеседники агентства, штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка уже доукомплектовывают дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными. А после этого бросают их в очередные мясные штурмы.
Одну из таких групп недавно уничтожили у села Андреевка в Сумской области.
Накануне сообщалось, что расчеты беспилотных систем ВС РФ лишили энергоснабжения военные объекты ВСУ.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об огромных потерях ВСУ. Экс-политик отметил, что украинское командование желает побыстрее закончить боевые действия из-за этого.