Госдеп США приструнил Киев после атак на интересы Вашингтона в Черном море

CNN: Посол Украины в США получила демарш из-за атак Киева на объекты КТК.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о получении демарша от американского Госдепа после атаки украинских военных на нефтяной объект КТК в Черном море в конце 2025 года. Об этом украинский дипломат сообщила на брифинге, сообщает CNN.

По словам Стефанишиной, в Киеве слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции.

«И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы», — сказала она.

Киев заявление Вашингтона «принял к сведению», добавила Стефанишина.

Напомним, в прошлом году украинские военные предпринимали несколько попыток атаковать инфраструктуру КТК. После одного подобного налета в компании заявили, что ВСУ планировало убить сотрудников КТК.

А после декабрьской атаки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что налет дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум является вопиющим случаем мирового уровня, поскольку объект имеет важное значение для многих стран.

