Убивший журналиста в Петербурге экс-полковник МВД умер на СВО

Напомним, что Смирнов ушел в отставку в 2019 году по выслуге лет. В конце весны 2024 года его задержали, заподозрив в нескольких преступлениях. Под конец того же года он признался, что причастен к убийству журналиста Максима Максимова. Тот бесследно исчез летом 2004 года. Смирнов рассказал, в каком месте спрятал тело.