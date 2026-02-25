Убивший журналиста в Петербурге экс-полковник МВД умер на СВО

Стало известно о смерти экс-полковника полиции Северной столицы Михаила Смирнова на СВО. Ранее он признавался в убийстве журналиста Максима Максимова в Петербурге.
Бывший замначальника шестого отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО погиб на границе Белгородской и Харьковской областей. Это произошло около недели назад. Есть информация, что причиной смерти стал дрон-камикадзе. До этого Смирнова не пускали на СВО.
Михаил Смирнов последний раз выходил на связь с семьей 14 февраля. Об этом пишет «Фонтанка».
Напомним, что Смирнов ушел в отставку в 2019 году по выслуге лет. В конце весны 2024 года его задержали, заподозрив в нескольких преступлениях. Под конец того же года он признался, что причастен к убийству журналиста Максима Максимова. Тот бесследно исчез летом 2004 года. Смирнов рассказал, в каком месте спрятал тело.
По информации следственных органов, экс-полковник занимался коррупцией в начале 2000-х. Максим Максимов занимался журналистским расследованием, изучая преступные схемы.