«Катастрофический провал»: в Европе резко отреагировали на слова Зеленского о территориях

Политик обратил внимание на заявление Зеленского, в котором он говорит о том, что украинской армии не хватает людей, «чтобы вернуть территории», а также призывает дать «больше оружия и денег». По словам Мемы, это демонстрирует «стратегию провала», когда «дипломатия презирается как инструмент слабых», а Россия при этом «продолжает добиваться своих целей».