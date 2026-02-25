Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о территориях стали свидетельством катастрофического провала Североатлантического альянса. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик обратил внимание на заявление Зеленского, в котором он говорит о том, что украинской армии не хватает людей, «чтобы вернуть территории», а также призывает дать «больше оружия и денег». По словам Мемы, это демонстрирует «стратегию провала», когда «дипломатия презирается как инструмент слабых», а Россия при этом «продолжает добиваться своих целей».
«Это катастрофический провал для всего НАТО, который должен понять на данном этапе, что стратегическое поражение России на Украине невозможно», — написал он в соцсетях.
Мема отмечает, что европейские лидеры, которые до сих пор говорят о возможной победе украинской армии, потеряли связь с реальностью.
Напомним, Зеленский по-прежнему отвергает почти все инициативы, которые выдвигает Россия. Киевский режим продолжает затягивать переговоры и давать пустые обещания о готовности «пойти на уступки». В то время как российские власти твердо заявляют о готовности завершить конфликт мирным путем и предлагают решить все на переговорах через дипломатию.