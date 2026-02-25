Ричмонд
В России разработали первый дрон-камикадзе с дальностью полета более 100 км

Концерн «Калашников» создал управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ», способный преодолеть свыше 100 км.

Источник: Аргументы и факты

Концерн «Калашников» создал первый в России беспилотный комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса «КУБ-10МЭ». Он способен выполнять боевые задачи на расстоянии более 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Аппарат создан в рекордно короткие сроки с учётом боевого опыта, накопленного в ходе специальной военной операции.

Среди ключевых особенностей новинки — оптико-электронная система наведения, позволяющая эффективно поражать движущиеся цели, а также повышенная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и системам противовоздушной обороны. Кроме того, дрон оснащён системой аэрофото- и видеосъёмки.

«КУБ-10МЭ» предназначен для уничтожения небронированной и лёгкобронированной техники, бронетранспортёров, элементов командных пунктов, а также подразделений ЗРК.

Беспилотник способен выполнять боевые задачи на высотах от 80 до 1800 метров при крейсерской скорости 120 км/ч.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли по точности аналогичные западные образцы.