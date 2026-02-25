Ричмонд
«Торнадо-С» уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области. Видео

Артиллеристы «Севера» отработали по координатам воздушной разведки, поразив склады боеприпасов и позиции операторов БПЛА. Благодаря системе ГЛОНАСС и тактике быстрой смены позиций расчеты эффективно выполняют задачи, оставаясь неуязвимыми для ответного огня.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» нанесли серию высокоточных ударов по военной инфраструктуре украинской армии. В Харьковской области были уничтожены склады с боеприпасами, пункты управления беспилотниками, а также скопления техники и живой силы противника. Видео боевой работы публикует Минобороны.

Операторы БПЛА зафиксировали места дислокации подразделений ВСУ и оперативно передали точные координаты на командный пункт для нанесения огневого поражения. «Торнадо-С» оснащены современной компьютеризированной системой управления и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность ударов.

Для уничтожения выявленных объектов достаточно залпа одной установки, а сразу после стрельбы боевая машина меняет позицию, что позволяет экипажу избежать ответного огня.

