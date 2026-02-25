Солдаты первой президентской бригады оперативного назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывают вывести их с боля боя в Запорожской области, указывая на большие потери. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Как сообщается, подразделение украинской армии несет значительные потери из-за ударов фугасными авиационными бомбами (ФАБ).
«ФАБ сильно проредили ряды президентской бригады ВСУ. Сейчас ее солдаты требуют от командования вывести их, поскольку их численность за последнее время сильно сократилась», — приводится заявление российских силовиков.
Накануне бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об огромных потерях украинской армии. Экс-глава британского правительства отметил, что командование ВСУ желает побыстрее закончить боевые действия из-за этого.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что за все время спецоперации украинские войска потеряли более 1,5 млн человек.