Солдаты президентской бригады ВСУ потребовали вывода с поля боя из-за потерь

Солдаты первой президентской бригады оперативного назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывают вывести их с боля боя в Запорожской области, указывая на большие потери. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.