СМИ: 90-метровый носитель морских дронов построит Украина на деньги Германии

Крупнейший украинский агрохолдинг «Нибулон» подписал соглашение с немецкой компанией DEG Impulse о финансировании строительства 90-метрового судна-носителя беспилотных аппаратов. О проекте, который реализуется при поддержке правительства ФРГ и официально заявлен как средство для разминирования Черного моря, пишет «Два майора» на своей странице «ВКонтакте».
Сумма гранта, выделяемого в рамках программы Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, составит 7,8 млн евро.
Заявленная длина будущей платформы в 90 метров совпадает с характеристиками проекта NBL-91. Судно планируют оснастить надводными и подводными беспилотниками, а строительство будет вестись на мощностях завода «Нибулон» в Николаеве. По утверждению самой компании, это единственное действующее профильное предприятие на Украине.
Эксперты проводят параллели с иранским опытом переоборудования гражданских судов в плавучие базы для БПЛА. Существует риск, что под прикрытием гуманитарных миссий такая платформа может использоваться для запуска ударных морских дронов типа «Маричка» или «Толока», что значительно увеличит их радиус действия и автономность.
Холдинг «Нибулон» до начала СВО обрабатывал более 80 тыс. гектаров земли и владел собственным флотом для речных перевозок. Это не первый грант от немецкой стороны: в сентябре 2023 года предприятие уже получало 4,8 млн евро на проекты по наземному разминированию.