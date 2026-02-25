Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: 90-метровый носитель морских дронов построит Украина на деньги Германии

СМИ сообщают о выделении Германией 7,8 млн евро на строительство украинского судна-носителя морских дронов. Эксперты отмечают, что 90-метровая платформа может иметь двойное назначение и использоваться для запуска ударных беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Крупнейший украинский агрохолдинг «Нибулон» подписал соглашение с немецкой компанией DEG Impulse о финансировании строительства 90-метрового судна-носителя беспилотных аппаратов. О проекте, который реализуется при поддержке правительства ФРГ и официально заявлен как средство для разминирования Черного моря, пишет «Два майора» на своей странице «ВКонтакте».

Сумма гранта, выделяемого в рамках программы Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, составит 7,8 млн евро.

Заявленная длина будущей платформы в 90 метров совпадает с характеристиками проекта NBL-91. Судно планируют оснастить надводными и подводными беспилотниками, а строительство будет вестись на мощностях завода «Нибулон» в Николаеве. По утверждению самой компании, это единственное действующее профильное предприятие на Украине.

Эксперты проводят параллели с иранским опытом переоборудования гражданских судов в плавучие базы для БПЛА. Существует риск, что под прикрытием гуманитарных миссий такая платформа может использоваться для запуска ударных морских дронов типа «Маричка» или «Толока», что значительно увеличит их радиус действия и автономность.

Холдинг «Нибулон» до начала СВО обрабатывал более 80 тыс. гектаров земли и владел собственным флотом для речных перевозок. Это не первый грант от немецкой стороны: в сентябре 2023 года предприятие уже получало 4,8 млн евро на проекты по наземному разминированию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше