ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинские военные раскритиковали большую часть беспилотников, поставляемых Киеву из Европы или США, отмечая их неэффективность и непригодность к использованию в современных военных действиях, сообщает издание Euractiv.

Источник: AP 2024

«Лишь немногие беспилотники из Европы или США пригодны к использованию и эффективны в такой войне с использованием средств радиоэлектронной борьбы», — приводит издание слова украинского военного.

Собеседник издания привел в пример случай, когда после поставки полного комплекта в 2024 году украинские войска запустили около 50 дронов, и ни один из них не смог вылететь за линию фронта.

Украинский военный пожаловался, что союзники Киева не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе военных действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

