«Лишь немногие беспилотники из Европы или США пригодны к использованию и эффективны в такой войне с использованием средств радиоэлектронной борьбы», — приводит издание слова украинского военного.
Собеседник издания привел в пример случай, когда после поставки полного комплекта в 2024 году украинские войска запустили около 50 дронов, и ни один из них не смог вылететь за линию фронта.
Украинский военный пожаловался, что союзники Киева не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе военных действий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.