ВС РФ поразили объекты ТЭК Украины, используемые в интересах ВСУ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России было нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 147 районах, говорится в сообщении.