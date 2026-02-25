Ричмонд
Группировка войск «Центр» за сутки уничтожила до 390 боевиков ВСУ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив за сутки до 390 военных ВСУ, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов*” (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Торское, Белицкое, Красноярское, Новопавловка, Ленина, Сергеевка, Кучеров Яр, Гришино, Доброполье Донецкой Народной Республики и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

*запрещенная в РФ террористическая организация