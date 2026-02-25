ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств», — говорится в сводке.