ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.

«Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка Запорожской области, Александровка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны России.

