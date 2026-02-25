ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий «Востока»

«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
«Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка Запорожской области, Александровка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны России.