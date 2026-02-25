Росгвардейцы сбили 20 украинских дронов и уничтожили пункт дислокации ВСУ. Видео

Подразделения Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях пресекли массированную атаку беспилотников. Мобильные огневые группы сбили 20 дронов и нанесли удар по пункту временного размещения противника. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
После выявления коридоров пролета украинских БПЛА для перехвата были задействованы маневренные огневые группы. Прицельным огнем из стрелкового оружия росгвардейцы ликвидировали 19 аппаратов самолетного типа и один ударный FPV-дрон.
Помимо отражения воздушной атаки, на южном направлении был обнаружен и поражен пункт временного размещения живой силы ВСУ.
В ведомстве отметили, что подразделения продолжают активное противодействие беспилотникам противника в рамках выполнения служебно-боевых задач.