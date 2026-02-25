MWM: Зеленский подтвердил уничтожение Россией одной из ключевых линий производства «Фламинго»

Когда в начале февраля украинские источники заявили, что «Фламинго» успешно поразила инфраструктуру ракетного испытательного полигона Капустин Яр в Астраханской области, западные эксперты подвергли сомнению эти утверждения, поскольку спутниковые снимки не показали никаких повреждений объекта. Тем не менее то сообщение, как пишет MWM, «повысило престиж» программы «Фламинго» из-за тесной связи российского полигона с испытаниями и пусками недавно введенной в эксплуатацию баллистической ракеты «Орешник».