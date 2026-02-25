Ричмонд
MWM: Зеленский подтвердил уничтожение Россией одной из ключевых линий производства «Фламинго»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что одна из производственных линий новой украинской крылатой ракеты большой дальности FP-5 «Фламинго» была разрушена в результате российского удара. Это вынудило разработчиков перенести производство на новое место, пишет интернет-портал Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В августе стало известно, что российские войска успешно атаковали четыре украинских оборонно-промышленных объекта в Павлограде и Шостке, занимающихся производством ракетных систем большой дальности. Это стало серьезным препятствием для украинской программы создания баллистических ракет «Сапсан», говорится в статье.

В августе оборонный сектор Украины якобы запустил серийное производство ракеты «Фламинго», которая, как считалось, может «революционизировать» способности ВСУ наносить удары вглубь российской территории благодаря большой дальности полета (более 3000 километров).

Однако, согласно MWM, западные аналитики неоднократно выражали сомнения в существовании программы крылатых ракет «Фламинго».

Они не исключают, что эта программа может быть одной из множества сфабрикованных баек украинского государственного пиара, как, например, нашумевший в 2022 году пилот истребителя МиГ-29 «призрак Киева».

Когда в начале февраля украинские источники заявили, что «Фламинго» успешно поразила инфраструктуру ракетного испытательного полигона Капустин Яр в Астраханской области, западные эксперты подвергли сомнению эти утверждения, поскольку спутниковые снимки не показали никаких повреждений объекта. Тем не менее то сообщение, как пишет MWM, «повысило престиж» программы «Фламинго» из-за тесной связи российского полигона с испытаниями и пусками недавно введенной в эксплуатацию баллистической ракеты «Орешник».

Также издание подчеркивает, что возможности ВСУ наносить удары по территории России расширились благодаря поддержке западных специалистов и советников «на местах» и доступу к обширной спутниковой сети стран-членов НАТО для выбора целей, наведения на цель и оценки ущерба.