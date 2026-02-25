Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 25 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 25 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки за минувшие сутки установили контроль за населенным пунктом Графское Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали восемь украинских бригад в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также трех бригад в районах четырех населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка РСЗО MLRS, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Новоосиново, Староверовка, Грушевка Харьковской области и Маяки ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, бронетранспортер «Буцефал», три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 11 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ, склада горючего и трех складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 390 человек

За сутки подразделения «Центра» атаковали 16 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и поселка Межевая в Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и пяти штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Дмитрово и Щербаки Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали свыше 50 военнослужащих, 15 автомобилей, три станции РЭБ, радиолокационную станцию RADA RPS-42, а также два склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 115 БПЛА самолетного типа.

