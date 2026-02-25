ВС РФ освободили село в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки за минувшие сутки установили контроль за населенным пунктом Графское Харьковской области.
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали восемь украинских бригад в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также трех бригад в районах четырех населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка РСЗО MLRS, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Новоосиново, Староверовка, Грушевка Харьковской области и Маяки ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, бронетранспортер «Буцефал», три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 11 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ, склада горючего и трех складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 390 человек
За сутки подразделения «Центра» атаковали 16 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР и поселка Межевая в Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам и пяти штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Дмитрово и Щербаки Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали свыше 50 военнослужащих, 15 автомобилей, три станции РЭБ, радиолокационную станцию RADA RPS-42, а также два склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 115 БПЛА самолетного типа.