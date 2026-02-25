Эксперт раскрыл, по силам ли ВСУ превратить Одессу в «крепость»

Собеседник NEWS.ru считает, что Киеву не хватит времени и ресурсов, чтобы возвести действительно надежные укрепления в районе Одессы. «Если на Донбассе они этим делом занимались с 2014 года, то [под Одессой] вряд ли успеют что-то сделать. То, что ВСУ копают, они будут это делать скоро, наверное, и во Львове. Исходя из того, что дела на фронте у них не очень хорошие», — объяснил эксперт.