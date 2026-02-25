«Герань» уничтожила склад дронов ВСУ в Херсонской области. Видео

Специалисты российских войск беспилотных систем нанесли результативный удар по инфраструктуре противника в Херсонской области. С помощью дрона-камикадзе «Герань» был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.
Объект украинских формирований был обнаружен в районе населенного пункта Правдино. На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксирован момент подлета «Герани» к зданию склада и мощный взрыв после точного попадания.
Уничтожение подобных складов позволяет существенно снизить активность украинских БПЛА в данном секторе, лишая противника запасов техники для проведения разведывательных и ударных операций.