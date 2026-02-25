На передовой СВО погиб житель Пермского края Александр Гагарин

Дом культуры Нытвы 25 февраля стал местом прощания с погибшим в ходе проведения СВО земляком. При исполнении воинского долга погиб житель города Гагарин Александр Владимирович.
На передовой специальной военной операции Александр Гагарин проходил службу в звании младшего сержанта. В памяти земляков он навсегда останется добрым и позитивным человеком, искренним семьянином и настоящим другом.
Администрация Нытвенского муниципального округа приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.