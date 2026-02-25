Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На передовой СВО погиб житель Пермского края Александр Гагарин

Прощание с военнослужащим провели на малой Родине.

Источник: Администрация Нытвенского муниципального округа

Дом культуры Нытвы 25 февраля стал местом прощания с погибшим в ходе проведения СВО земляком. При исполнении воинского долга погиб житель города Гагарин Александр Владимирович.

На передовой специальной военной операции Александр Гагарин проходил службу в звании младшего сержанта. В памяти земляков он навсегда останется добрым и позитивным человеком, искренним семьянином и настоящим другом.

Администрация Нытвенского муниципального округа приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.