В Госдуме объяснили, зачем ВСУ строят укрепления под Одессой

Собеседник NEWS.ru отметил, что возведение фортификаций не улучшит ситуацию для Киева на линии боевых действий. Депутат уточнил, что ВСУ «стараются залатать дыры в обороне», но укрепление обороны Одесской области — симптоматичная инициатива.
«Конечно, важнейший из участков — это черноморское побережье, Одесса и Николаев, поэтому и укрепляют его в очередной раз, опасаясь, что российская армия высадит десант и освободит эти города», — подчеркнул Журавлев.
Парламентарий добавил, что если Украина решит сформировать партизанские отряды для борьбы с РФ из местных жителей, то они будут массово переходить на сторону ВС РФ.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что ВСУ не в состоянии за короткий срок возвести мощные защитные сооружения в Одесской области.