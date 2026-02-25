Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, зачем ВСУ строят укрепления под Одессой

Украина занялась строительством оборонительных сооружений в Одесской области из опасений, что российская армия высадит свой десант. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru отметил, что возведение фортификаций не улучшит ситуацию для Киева на линии боевых действий. Депутат уточнил, что ВСУ «стараются залатать дыры в обороне», но укрепление обороны Одесской области — симптоматичная инициатива.

«Конечно, важнейший из участков — это черноморское побережье, Одесса и Николаев, поэтому и укрепляют его в очередной раз, опасаясь, что российская армия высадит десант и освободит эти города», — подчеркнул Журавлев.

Парламентарий добавил, что если Украина решит сформировать партизанские отряды для борьбы с РФ из местных жителей, то они будут массово переходить на сторону ВС РФ.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что ВСУ не в состоянии за короткий срок возвести мощные защитные сооружения в Одесской области.