CNN: ВСУ испуганы быстрым развитием российских дронов

«Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту», — говорится в материале.
Кроме того, телеканал отмечает острую нехватку личного состава в ВСУ. По его данным, украинские силы порой уступают противнику в численности в 20 раз, что делает ситуацию «очень критичной и болезненной».
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам.
