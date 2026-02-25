Песков прокомментировал идею личной встречи Путина, Трампа и Зеленского: Только для финализации сделки

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также главе киевского режима Владимиру Зеленскому имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.