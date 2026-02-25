Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также главе киевского режима Владимиру Зеленскому имеет смысл встречаться лично в трехстороннем формате только для финализации договоренностей об урегулировании конфликта на Украине. Об этом корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Стоит согласиться, что… стоит встречаться только если финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — сказал он.
По словам пресс-секретаря президента РФ смысл встречи российского лидера и киевского главаря под вопросом. Пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции, подчеркнул Песков.
Также Песков, говоря о перспективах возможной встречи Путина и украинского политика, предложил вспомнить заявления последнего за прошедшую неделю.
Как писал сайт KP.RU, накануне украинец утверждал, что готов встретиться с президентом России. Он уверял, что хочет это сделать якобы для завершения конфликта на Украине.