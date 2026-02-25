Ричмонд
Богомаз: Ребенок получил ранения при ударе украинского БПЛА по Брянской области

В поселке Витемля Брянской области беспилотник ВСУ ранил 14-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил, что ВСУ атаковали поселок Витемля с помощью дронов-камикадзе. В результате нападения пострадал ребенок.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Витемля Погарского района. В результате намеренного террористического удара ранен 14 летний ребенок», — пишет глава региона.

Евгений Веремьев, глава Витемлянского сельского поселения, находился рядом с местом атаки. Несмотря на угрозу повторной атаки, он вывез ребенка и передал его бригаде скорой помощи, сообщил Богомаз.

Пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Также был поврежден гражданский автомобиль.

Ранее KP.RU сообщил, что 24 февраля российские силы ПВО уничтожили 380 украинских беспилотников. За сутки противник отправил в российское приграничье и дальше почти четыре сотни аппаратов с взрывчаткой.

