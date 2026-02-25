Ричмонд
В Кремле озвучили самый сложный вопрос в урегулировании на Украине

Песков назвал территориальный вопрос самым сложным в урегулировании по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что вопрос территорий является самым сложным в урегулировании конфликта на Украине.

«Вопрос территорий, он самый сложный», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что вопрос урегулирования украинского кризиса — всеобъемлющая тема. По его словам, стороны свели ее к одному вопросу. Участники переговоров обсуждают варианты решения территориального вопроса, и это означает, что в принципе он решаем, добавил он.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США фактически признают необходимость решать территориальный вопрос между РФ и Украиной на основе сложившихся реалий и волеизъявления людей. По Украине невозможно принять устойчивое решение, опираясь на «лукавую линию» ряда стран Европы о немедленном прекращении огня и последующих гарантиях безопасности, указал дипломат.

