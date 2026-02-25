В Кремле озвучили самый сложный вопрос в урегулировании на Украине

Как писал сайт KP.RU, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что вопрос урегулирования украинского кризиса — всеобъемлющая тема. По его словам, стороны свели ее к одному вопросу. Участники переговоров обсуждают варианты решения территориального вопроса, и это означает, что в принципе он решаем, добавил он.