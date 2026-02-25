Стали известны сроки проведения нового раунда переговоров по Украине

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф назвал примерные сроки проведения очередного этапа трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, речь идет именно о трехсторонней встрече между украинскими и российскими представителями, а также им и зятем Трампа Джаредом Кушнером, вероятно, в течение следующих 10 дней.