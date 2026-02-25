Ричмонд
Стали известны сроки проведения нового раунда переговоров по Украине

ТАСС: Переговоры РФ, США и Украины перенесены на начало марта.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонняя встреча Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта на Украине перенесена на начало марта, место согласуется. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — сказал собеседник агентства.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф назвал примерные сроки проведения очередного этапа трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, речь идет именно о трехсторонней встрече между украинскими и российскими представителями, а также им и зятем Трампа Джаредом Кушнером, вероятно, в течение следующих 10 дней.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле прокомментировали возможность личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима Владимира Зеленского.

