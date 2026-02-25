В ГД внесен проект обращения к странам Европы из-за риска получения Киевом ЯО

В Госдуму внесен на рассмотрение проект обращения российских депутатов к парламентам Великобритании и Франции, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием (ЯО). Об этом журналистам сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
«Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», — сказал депутат.
Как писал сайт KP.RU, накануне глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что безъядерный статус Украины не подлежит никакому пересмотру, сенаторы призывают провести расследование в связи с заявлением СВР РФ о намерении Франции и Британии передать Украине ЯО.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что противники России понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерный компонент. Глава государства отметил, что, возможно, там понимают, чем это может завершиться.