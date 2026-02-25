В ГД внесен проект обращения к странам Европы из-за риска получения Киевом ЯО

В Госдуму внесен на рассмотрение проект обращения российских депутатов к парламентам Великобритании и Франции, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием (ЯО). Об этом журналистам сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.