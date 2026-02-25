Родственникам погибшего на СВО Ратмира Дышекова из КБР передали медаль Жукова

Передача награды родственникам военнослужащего прошла в школе № 2 города Баксана, которую Дышеков окончил. Представители Министерства внутренних дел по КБР, следственного управления СК России, Росгвардии, военного комиссариата и фонда «Защитники Отечества» поблагодарили родных и близких погибшего за достойное воспитание.