Родственникам погибшего на СВО Ратмира Дышекова из КБР передали медаль Жукова

Представители Министерства внутренних дел по КБР, следственного управления СК России, Росгвардии поблагодарили родных и близких погибшего за достойное воспитание.

НАЛЬЧИК, 25 февраля. /ТАСС/. Родственникам погибшего участника специальной военной операции из города Баксана (Кабардино-Балкария) Ратмира Дышекова передали медаль Жукова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Указом президента России Ратмир Дышеков был посмертно награжден медалью Жукова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказали на встрече представители администрации города Баксана.

Передача награды родственникам военнослужащего прошла в школе № 2 города Баксана, которую Дышеков окончил. Представители Министерства внутренних дел по КБР, следственного управления СК России, Росгвардии, военного комиссариата и фонда «Защитники Отечества» поблагодарили родных и близких погибшего за достойное воспитание.