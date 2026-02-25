Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ сбили 60 украинских беспилотников за три часа

Вечером 25 февраля над РФ уничтожили 60 украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники вечером 25 февраля попытались нанести удары по территории России. В результате силами противовоздушной обороны ликвидировано 60 дронов ВСУ. Об их уничтожении сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Все беспилотники сбиты над регионами России в течение трех часов. Атака велась с 20:00 до 23:00.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом уничтожили три БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений на земле не обнаружено. На местах ЧП работают оперативные службы.

Днем ранее в городе Альметьевск республики Татарстан остановили работу общественного транспорта на фоне угрозы атаки дронов ВСУ. Администрация также организовала эвакуацию детей в подвальные помещения. Они находились в безопасных местах до момента снятия угрозы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше