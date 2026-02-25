Над регионами РФ сбили 60 украинских беспилотников за три часа

Украинские беспилотники вечером 25 февраля попытались нанести удары по территории России. В результате силами противовоздушной обороны ликвидировано 60 дронов ВСУ. Об их уничтожении сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Все беспилотники сбиты над регионами России в течение трех часов. Атака велась с 20:00 до 23:00.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом уничтожили три БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений на земле не обнаружено. На местах ЧП работают оперативные службы.
Днем ранее в городе Альметьевск республики Татарстан остановили работу общественного транспорта на фоне угрозы атаки дронов ВСУ. Администрация также организовала эвакуацию детей в подвальные помещения. Они находились в безопасных местах до момента снятия угрозы.