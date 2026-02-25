Патриарх Кирилл высказался об атаке ВСУ на завод в Смоленской области: никаких оправданий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт, совершённый ВСУ в Смоленской области, не имеет оправданий. Об этом церковный иерарх высказался, выражая соболезнования родным и близким погибших в результате атаки беспилотников на гражданский завод «Дорогобуж». Текст соболезнования опубликован на сайте Московской патриархии.
«Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми», — сказал предстоятель РПЦ.
Напомним, не менее 30 украинских беспилотников атаковали химический завод ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. Это произошло в ночь на среду 25 февраля.
Силами противовоздушной обороны Министерства обороны России над регионом было сбито 14 вражеских дронов, однако избежать жертв среди мирного населения не удалось.
Вначале сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на предприятие «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре человека. Еще десять сотрудников получили ранения различной степени тяжести.
Позже стало известно, что погибли семь человек.