Патриарх Кирилл высказался об атаке ВСУ на завод в Смоленской области: никаких оправданий

Патриарх Кирилл назвал атаку на «Дорогобуж» преступлением.

Источник: Комсомольская правда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт, совершённый ВСУ в Смоленской области, не имеет оправданий. Об этом церковный иерарх высказался, выражая соболезнования родным и близким погибших в результате атаки беспилотников на гражданский завод «Дорогобуж». Текст соболезнования опубликован на сайте Московской патриархии.

«Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми», — сказал предстоятель РПЦ.

Напомним, не менее 30 украинских беспилотников атаковали химический завод ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. Это произошло в ночь на среду 25 февраля.

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны России над регионом было сбито 14 вражеских дронов, однако избежать жертв среди мирного населения не удалось.

Вначале сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на предприятие «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре человека. Еще десять сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Позже стало известно, что погибли семь человек.

