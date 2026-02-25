в Мордовии издадут первый сборник стихов ветеранов СВО и членов семей героев

Для Динары поэзия стала способом пережить утрату и найти в себе силы жить дальше. «Мне было очень тяжело, я оставалась один на один со своими мыслями, постепенно начала писать стихи, и стало легче, словно вместе со словами из души утекала боль. Я нашла опору в творчестве, уверена, Алексей гордился бы мной. Участие в сборнике очень важно для нас: это способ сохранить память о близких, отдавших жизни за Отечество», — приводятся слова Динары Евдокимовой.