в Мордовии издадут первый сборник стихов ветеранов СВО и членов семей героев

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый региональный сборник стихотворений ветеранов СВО и членов семей героев «Голос мужества» издадут в Мордовии, сообщается на сайте правительства республики.
«В республике дан старт уникальному патриотическому проекту — подготовке к выпуску регионального сборника стихотворений “Голос мужества”. Авторами произведений станут те, кто знает о чести и героизме не понаслышке: ветераны специальной военной операции и родственники героев», — говорится в сообщении.
Организатором проекта выступил мордовский филиал фонда «Защитники Отечества». Как отметил замруководителя филиала по общественным проектам Александр Горюнов, издание сборника позволит сохранить живую память о событиях и героях СВО.
«Проект “Голос мужества” призван объединить авторов республики и стать важным историческим документом, отражающим силу духа жителей Мордовии. Стать авторами могут ветераны, а также супруги, дети и родители наших защитников. Сбор произведений продлится до 15 апреля, после чего начнется редакционная работа. Выход книги мы приурочим к знаковой дате — 1 июня, третьей годовщине создания фонда “Защитники Отечества”, — пояснил Горюнов.
Одной из первых свои произведения для сборника предоставила жительница Саранска Динара Евдокимова. Ее супруг Алексей отправился на фронт добровольцем летом 2024 года, сражался на донецком направлении, участвовал в боях за Торецк, был ранен и удостоен медали «За отвагу». После госпиталя он вновь вернулся в строй, в ноябре 2024 года рядового объявили пропавшим без вести, а спустя три месяца признали погибшим. Алексей Евдокимов посмертно представлен к ордену Мужества.
Для Динары поэзия стала способом пережить утрату и найти в себе силы жить дальше. «Мне было очень тяжело, я оставалась один на один со своими мыслями, постепенно начала писать стихи, и стало легче, словно вместе со словами из души утекала боль. Я нашла опору в творчестве, уверена, Алексей гордился бы мной. Участие в сборнике очень важно для нас: это способ сохранить память о близких, отдавших жизни за Отечество», — приводятся слова Динары Евдокимовой.