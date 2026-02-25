Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке дрона на Курскую область: осколки и переломы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о состоянии мужчины, который пострадал при атаке дрона на Глушковский район. Речь идёт о 33-летнем мужчине, который вместе с отцом стоял около дома, когда украинский беспилотник нанёс удар. Отец мужчины скончался от травм, а сам он получил ранения.
«У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, слепое осколочное ранение левого бедра, голени, стопы, перелом малоберцовой кости», — сообщил губернатор.
Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.
Накануне не менее 30 украинских беспилотников атаковали химический завод ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. Это произошло в ночь на среду 25 февраля. При этом погибли семь человек, десять получили ранения.
Также сообщалось, что украинские беспилотники вечером 25 февраля попытались нанести удары по территории России. В результате силами противовоздушной обороны ликвидировано 60 дронов ВСУ.