Украинские военные покидают свои позиции на правом берегу Днепра в Херсонской области. Речь идёт о населённом пункте Антоновка, где ВСУ обустроили первую линию береговой обороны.
«Передовые подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра в Антоновке, под ударами БПЛА и артиллерии откатываются назад и пытаются зарыться на более безопасных для них укрепах в глубине правобережья, в районе железнодорожного полотна идущего вдоль берега», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Ранее сообщалось, что ВСУ отступают из Красного Лимана ДНР под давлением российской армии.
Тем временем ВСУ бросили дезертиров и мобилизованных в мясной штурм в Сумской области.
Накануне британский репортёр сообщил шокирующие факты о солдатах ВСУ, которые отрезают и забирают с собой части тел погибших бойцов ради выплат их семьям.