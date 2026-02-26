Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь погибших, десять пострадавших: СК раскрыл последствия атаки беспилотников на завод в Смоленской области

Семь человек погибли при атаке дронов ВСУ на химзавод в Смоленской области.

Источник: Комсомольская правда

Семеро погибших и десять пострадавших: таковы, по уточнённым данным, последствия атаки украинских беспилотников на гражданское предприятие в Смоленской области. Речь идёт о предприятии ПАО «Дорогобуж», которое расположено в Дорогобужском районе, оно относится к сфере химической промышленности.

Беспилотные аппараты атаковали завод в ночь на среду 25 февраля. Вначале сообщалось о том, что погибли четыре человека. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин. Также сообщалось о десяти пострадавших, которые были госпитализированы. Все погибшие и те, кто получил ранения — сотрудники завода.

Семь человек госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, три человека с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу, рассказал Анохин.

Позднее Следственный комитет Российской Федерации обнародовал уточнённую информацию о последствиях атаки. По информации СК, погибли семь человек.

Химический завод атаковали не менее 30 беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых был снабжен взрывным устройством, добавили в ведомстве. Повреждения получили элементы заводской инфраструктуры.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. На месте происшествия продолжают работать следователи и сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Власти региона приняли решение временно перевести школы на дистанционное обучение, а детские сады — полностью закрыть. Это сделано для безопасности детей и персонала.

К вечеру среды 25 февраля возникший при атаке беспилотников ВСУ пожар на химзаводе под Смоленском был ликвидирован, об этом информировал губернатор.

Тем временем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки беспилотников на гражданский завод «Дорогобуж».

«Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми», — сказал предстоятель РПЦ.

Напомним, украинские беспилотники вечером 25 февраля снова попытались нанести удары по территории России. В результате силами противовоздушной обороны ликвидировано 60 дронов ВСУ.