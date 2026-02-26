Семь погибших, десять пострадавших: СК раскрыл последствия атаки беспилотников на завод в Смоленской области

Беспилотные аппараты атаковали завод в ночь на среду 25 февраля. Вначале сообщалось о том, что погибли четыре человека. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин. Также сообщалось о десяти пострадавших, которые были госпитализированы. Все погибшие и те, кто получил ранения — сотрудники завода.