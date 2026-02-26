Семь погибших, десять пострадавших: СК раскрыл последствия атаки беспилотников на завод в Смоленской области

Семеро погибших и десять пострадавших: таковы, по уточнённым данным, последствия атаки украинских беспилотников на гражданское предприятие в Смоленской области. Речь идёт о предприятии ПАО «Дорогобуж», которое расположено в Дорогобужском районе, оно относится к сфере химической промышленности.
Беспилотные аппараты атаковали завод в ночь на среду 25 февраля. Вначале сообщалось о том, что погибли четыре человека. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин. Также сообщалось о десяти пострадавших, которые были госпитализированы. Все погибшие и те, кто получил ранения — сотрудники завода.
Семь человек госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, три человека с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу, рассказал Анохин.
Позднее Следственный комитет Российской Федерации обнародовал уточнённую информацию о последствиях атаки. По информации СК, погибли семь человек.
Химический завод атаковали не менее 30 беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых был снабжен взрывным устройством, добавили в ведомстве. Повреждения получили элементы заводской инфраструктуры.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. На месте происшествия продолжают работать следователи и сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Власти региона приняли решение временно перевести школы на дистанционное обучение, а детские сады — полностью закрыть. Это сделано для безопасности детей и персонала.
К вечеру среды 25 февраля возникший при атаке беспилотников ВСУ пожар на химзаводе под Смоленском был ликвидирован, об этом информировал губернатор.
Тем временем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки беспилотников на гражданский завод «Дорогобуж».
«Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми», — сказал предстоятель РПЦ.
Напомним, украинские беспилотники вечером 25 февраля снова попытались нанести удары по территории России. В результате силами противовоздушной обороны ликвидировано 60 дронов ВСУ.