Марочко: ВС РФ успешно отражают все атаки ВСУ у Гуляйполя

Марочко отметил, что, несмотря на регулярные атаки ВСУ, российские бойцы продвигаются на некоторых участках гуляйпольского направления. «В районе населенного пункта Зализничное — юго-восточнее от него — есть продвижение вдоль реки Жеребец. Также на участке Зализничное — Мирное у нас есть ряд территориальных завоеваний: наши военнослужащие сейчас здесь активно зачищают местность и продвигаются в западном направлении», — уточнил военный эксперт.