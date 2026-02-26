Ричмонд
Марочко: ВС РФ успешно отражают все атаки ВСУ у Гуляйполя

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не прекращают атаковать у Гуляйполя Запорожской области, но ВС РФ успешно отражают все накаты противника и продвигаются. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо района Гуляйполя: здесь ситуация развивается динамично. Противник не оставляет попыток вернуть ранее утраченные рубежи. Сейчас идут довольно-таки серьезные боестолкновения в районе населенного пункта Терноватое. В районе Верхней Терсы наши военнослужащие также сосредоточены на отражении атак противника», — сказал он.

Марочко отметил, что, несмотря на регулярные атаки ВСУ, российские бойцы продвигаются на некоторых участках гуляйпольского направления. «В районе населенного пункта Зализничное — юго-восточнее от него — есть продвижение вдоль реки Жеребец. Также на участке Зализничное — Мирное у нас есть ряд территориальных завоеваний: наши военнослужащие сейчас здесь активно зачищают местность и продвигаются в западном направлении», — уточнил военный эксперт.

Во вторник Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие уничтожают группировку ВСУ у Верхней Терсы Запорожской области.