В МИД заявили, что ВСУ применяют запрещённые вещества против мирных граждан

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений

Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.