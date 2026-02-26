Боевики ВСУ, вопреки международным обязательствам по КЗХО, применяют запрещенные вещества в отношении мирных граждан и военных ВС России. Эти случаи фиксируются, уведомил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
Дипломат сообщил, что Москва доводит эту информацию до сведения Совбеза, ООН и других структур. РФ оповещает мировое сообщество о реальном положении дел на СВО.
«[ВСУ] систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции», — указал Кирилл Логвинов.
Между тем украинские боевики покидают свои позиции на правом берегу Днепра в Херсонской области. Они отступают в населённом пункте Антоновка. ВСУ пытались удерживать позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра.