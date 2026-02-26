Украинцы делают необычные покупки, чтобы избежать отправки в зону боевых действий: вот что они приобретают

Украинцы, которым грозит попадание в зону боевых действий, покупают офицерские звания и должности в тыловых структурах ВСУ. Этот способ избежать отправки на передовую становится всё более популярным, информирует РИА Новости.
«Участились случаи, когда гражданские лица покупают себе офицерские должности и звания в вооруженных силах Украины. Раньше ограничивались только тем, чтобы откупиться от мобилизации», — цитирует агентство представителя российских силовых структур.
Напомним, на Украине намерены ужесточить наказание за уклонение от мобилизации.
Ранее сообщалось, что военкомы застрелили мужчину в Кривом Роге, его хотели мобилизовать насильно.
Тем временем на Украине готовятся к мобилизации женщин в условиях огромных потерь ВСУ в живой силе и низкого качества принудительно мобилизованных мужчин.