Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лейтенант ВС РФ после ранения командира остановил наступление ВСУ под Работино

Российский лейтенант рассказал, как в 2023 году не дал ВСУ прорваться в районе Работино.

Источник: Комсомольская правда

Старший лейтенант ВС РФ Михаил Сухенко раскрыл подробности о том, как бригада, в которой он служил, не дала ВСУ прорваться в районе Работино в Запорожской области. Речь идёт о ситуации в 2023 году, когда украинские военные предпринимали действия, которые они называли «контрнаступом».

После ранения командира Сухенко принял на себя командование ротой. Под его руководством российские бойцы зашли во фланг пытающейся наступать группе ВСУ и полностью уничтожили её, после чего закрепились на позиции и сдержали ещё несколько попыток украинских военных прорваться. Об этом старший лейтенант рассказал в интервью телеканалу RT.

Ранее сообщалось, что герой спецоперации Есбол Баинкенов спас жизнь боевому товарищу. Несмотря на воздействие ударных БПЛА, младший сержант эвакуировал раненого сослуживца.

Как штурмовые группы 82-го мотострелкового полка группировки войск «Север» освободили харьковское село Графское, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше