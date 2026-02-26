Лейтенант ВС РФ после ранения командира остановил наступление ВСУ под Работино

Старший лейтенант ВС РФ Михаил Сухенко раскрыл подробности о том, как бригада, в которой он служил, не дала ВСУ прорваться в районе Работино в Запорожской области. Речь идёт о ситуации в 2023 году, когда украинские военные предпринимали действия, которые они называли «контрнаступом».
После ранения командира Сухенко принял на себя командование ротой. Под его руководством российские бойцы зашли во фланг пытающейся наступать группе ВСУ и полностью уничтожили её, после чего закрепились на позиции и сдержали ещё несколько попыток украинских военных прорваться. Об этом старший лейтенант рассказал в интервью телеканалу RT.
Ранее сообщалось, что герой спецоперации Есбол Баинкенов спас жизнь боевому товарищу. Несмотря на воздействие ударных БПЛА, младший сержант эвакуировал раненого сослуживца.
