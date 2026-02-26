«Они уже выехали»: Алаудинов рассказал об эвакуации жителей Сумской области

Украинские власти активно вывозят жителей из Сумской области. Гражданское население покидает регион. Большая часть мирных жителей уже вывезена из Сум. Об этом оповестил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в диалоге с РИА Новости.
Генерал-лейтенант пояснил, что еще в 2025 году в Сумах большинство жили «спокойно». Однако к настоящему моменту, кто мог выехать, покинул город.
«Летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь… на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала», — рассказал Апти Алаудинов.
Два дня назад стало известно, что в Сумской области усиливается работа по эвакуации гражданского населения. Зона все ближе подходит к региональному центру.