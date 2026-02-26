Солдаты ВСУ применяют запрещенные вещества в отношении мирных россиян. Киев нарушает международные обязательства по Конвенции о запрещении химоружия. Боевики ВСУ используют его и против военных ВС России. Такими сведениями поделился директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Москва уведомляет международное сообщество о бесчисленных нарушения со стороны Киева. В том числе, РФ распространяет эти данные в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Москва оповещает о реальном положении дел в зоне проведения СВО, добавил дипломат.
«Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции», — указал Кирилл Логвинов.
По его словам, все такие случаи документируются. Москва не оставит ситуацию без ответа.
Как рассказал замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, ВСУ начали использовать мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера в зоне СВО. ВС РФ научились эффективно поражать эти боеприпасы. Российские военные обнаруживают и борются с ними по принципу ликвидации беспилотников. Дмитрий Садовник пояснил, что при появлении и передвижении объекта изменяется радиофон. На это срабатывает датчик, который приводит к детонации заложенной мины.
По данным журнала Newsweek Japan, в рядах ВСУ стремительно растет число самоубийств. Утверждается, что украинское командование пытается не выносить эти случаи в публичное пространство. Однако в материале приводится история боевика ВСУ, который покончил с собой во время видеозвонка сослуживцу. Свидетели объяснили такие случаи психологической напряженностью.
Между тем посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уведомил о способе давления на Москву. Киевский режим перешел к убийствам мирных жителей. Посол указал на случаи истязания гражданского населения.