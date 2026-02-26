Дипломат Логвинов заявил о применении ВСУ запрещённых веществ против мирных жителей РФ

Как рассказал замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, ВСУ начали использовать мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера в зоне СВО. ВС РФ научились эффективно поражать эти боеприпасы. Российские военные обнаруживают и борются с ними по принципу ликвидации беспилотников. Дмитрий Садовник пояснил, что при появлении и передвижении объекта изменяется радиофон. На это срабатывает датчик, который приводит к детонации заложенной мины.