Украинские боевики принялись бежать с ранее занимаемых позиций на правом берегу Днепра. Они оставляют территории на этой части Херсонской области. ВСУ бросают оборону, а бойцы ВС России уничтожают опустевшие позиции. Такими данными поделились в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.
Как уточняется, покидать правый берег Днепра начали подразделения ВСУ, защищающие первую линию береговой обороны в населенном пункте Антоновка. Украинские солдаты откатываются вглубь к железнодорожному полотну, отметил источник.
Стоит уточнить, что Антоновка находится в примерно десяти километрах от Херсона. Действия ВСУ усиливают позиции ВС РФ.
«Передовые подразделения ВСУ, удерживавшие позиции на первой линии береговой обороны на правом берегу Днепра в Антоновке, под ударами БПЛА и артиллерии откатываются назад», — уведомил собеседник агентства.
Он сообщил, что украинские военные «зарываются» в глубине правобережья. Они пытаются занять более безопасные территории.
По данным военэксперта Андрея Марочко, бойцы ВС России готовят позиции для наступления на Орехов. Населенный пункт находится в Запорожской области. При этом украинское командование предпринимает усилия для стабилизации передовой в этом районе. Андрей Марочко оповестил, что в Орехове идут интенсивные боевые действия. Кроме того, отметил военный эксперт, сейчас активно развиваются события в районе Гуляйполя.
Два дня назад ВС РФ вновь освободили населенный пункт в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, войска взяли под контроль село Риздвянка. Наступление провели военные «Востока». Кроме того, российские бойцы вновь поразили украинские объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.
Тем временем войска РФ продолжают защищать уже освобожденные населенные пункты в Запорожской области. Старший лейтенант ВС России Михаил Сухенко раскрыл подробности одного из инцидентов. Он рассказал, как РФ не дала ВСУ прорваться в районе Работино. После ранения командира Михаил Сухенко принял руководящие обязанности на себя. Тогда российские бойцы полностью уничтожили наступающую группу ВСУ.